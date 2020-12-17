Два порушення режиму тиші з боку окупантів зафіксовані на сході минулої доби

Два порушення режиму тиші з боку окупантів зафіксовані на сході минулої доби. Неподалік Водяного та Шумів ворог здійснив кілька провокаційних пострілів зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. Із передової - репортаж Руслана Смєщука.

Світлодарська дуга - ланка оборони між окупованими Дебальцевим та Горлівкою. Цей тиждень тут спостерігається підвищена активність бойовиків. Багато з них останніми днями укріплюються.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони проводили багато інженерних робіт, укріплюються. І ще ми помічаємо - ходять групи ДРГ по вечорах. Просуваються по сірій зоні.

Такі групи, схоже, виконують декілька типів завдань, - розповідають вояки.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

У різних груп свої завдання. Є групи, які ймовірно проводять мінування свого переднього краю. Є групи, у яких на меті виявлення наших вогневих точок, їхніх координат.

Крім того, нещодавно вздовж ворожої лінії оборони зафіксували підозрілий рух вантажівок.

Станіслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Був сильний гул техніки. І є інформація, що вони на підсилення заходять - колони з технікою. Але ми готові дати гідну відсіч. Боєприпаси, зброя є - в разі чого, своє отримають.

Що це може означати і до чого готуються бойовики - поки що невідомо. Що ж до обстрілів, вони хоч і поодинокі і не щоденні - але все одно періодично повторюються.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Було виявлено 4 особи, які здійснювали переміщення вздовж лісосмуги, вздовж лінії фронту. Після чого противник зайняв місця в укриттях і здійснив обстріл по спостережному посту. Мабуть, хотіли спровокувати нас і виявити наші вогневі точки.

Крім кулеметних атак, трапляються й снайперські. Іноді, на жаль, результативні.

Станіслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Їхні снайперські групи працюють по всій лінії. Де дистанція нижча - небезпека більше. Минулого тижня навіть було - снайпер спрацював, але наш сослуживець вижив.

Ну, а поки на передовій точиться некваплива позиційна війна, у тилу тривають святкові приготування.

Так, відсьогодні у прифронтових селищах Донеччини до Дня Святого Миколая вояки почали доставляти дітям гостинці й подарунки.