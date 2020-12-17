Названа главная ложь 2020 года - ею стала информация об отрицании/преуменьшении коронавируса. Об этом сообщает фактчекинговый проект PolitiFact.

На втором месте - глава Белого дома Дональд Трамп с заявлениями о том, что результаты выборов президента США сфальсифицированы.

Главный редактор издания Энджи Холан заявил:

Когда мы редакцией рассматривали, что выбрать "ложью года", то было предложение назвать заявления Трампа относительно фальсификаций. Однако выбрали именно отрицание коронавируса, ведь это касается здоровья всех нас.

Миллионы людей по всему миру начали сомневаться в эффективности использования защитных масок, так как фейковая информация об отрицании важности коронавируса "Засела" в головы жителей мира. Также многие распространяли "теории заговора", высказывая недоверие медикам.

Ежегодно редакторы PolitiFact анализируют самые неточные утверждения за год, чтобы сделать одно из них Ложью года. "Победа" присуждается заявлению или набору требований, которые оказали существенное влияние на искажение реальных фактов.

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