Коронавирус "закрыл" на карантин райский остров [ Редактировать ]
Испанский остров Тенерифе закрыл границы для туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также там ввели локдаун.
Власти посоветовали путешественникам, остающимся в закрытом райском уголке, срочно связаться со своими туроператорами и решить вопрос с пребыванием там. Также вступит в силу отмена новогодних празднований.
Отмечается, что на время ближайший двух недель на острове будут действовать следующие ограничения:
- Комендантский час с 22:00;
- Обслуживание в барах и ресторанах только на вынос;
- Запрет массовых мероприятий.
Читайте также, Хорватия закрыла границы для иностранцев. Ограничение вводится сроком на две недели и будет действовать до 15 декабря 2020 года.
Кроме того, Словакия закрывает границу с Украиной. Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля", с украинской стороны - "Малый Березный".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Спасательный укол способен защитить от развития тяжелых осложнений в легки
Наиболее остро в мире стоит потребность защитных средств
Все пострадавшие от последствий карантина получат компенсацию от 200 до 500 евро
Гражданам будут давать препарат от Pfizer и BioNTech
В мире было проведено более 100 масштабных исследований