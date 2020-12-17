Испанский остров Тенерифе закрыл границы для туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также там ввели локдаун.

Власти посоветовали путешественникам, остающимся в закрытом райском уголке, срочно связаться со своими туроператорами и решить вопрос с пребыванием там. Также вступит в силу отмена новогодних празднований.

Отмечается, что на время ближайший двух недель на острове будут действовать следующие ограничения:

Комендантский час с 22:00;

Обслуживание в барах и ресторанах только на вынос;

Запрет массовых мероприятий.

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Кроме того, Словакия закрывает границу с Украиной. Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля", с украинской стороны - "Малый Березный".

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