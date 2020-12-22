Сало и кровянка подорожает: животноводы поднимают цены [ Редактировать ]
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В ближайшие месяцы в Украине может заметно подорожать свинина. Об этом предупредили в Ассоциации животноводов Украины.
На сколько именно может подорожать мясо, там не уточняют. На фоне слабого урожая корма для хрюшек (зерно, соя и подсолнечник) уже стали дороже на 20-40%. В структуре себестоимости производства мяса корма занимают 70-80%.
Как результат, растет общая себестоимость выращивания животных, и в итоге сокращается их поголовье как у населения, так и на агрокомплексах. А чем меньше предложение на рынке - тем выше цена. Вслед за ценами на свинину могут "подтянуться" и другие виды мяса.
По данным животноводов, сейчас мясокомбинаты принимают свиней живым весом по 37-39 грн/кг. Себестоимость их выращивания свиней в декабре 2020 года - не ниже 36 грн/кг, а во многих свинокомплексах она приближается к 40 грн/кг и более. Закупочные цены просто не "отбивают" выращивание свиней.
Напомним, что из-за неурожая свеклы в Украине впервые за 5 лет подорожает сахар. Население призвали готовиться и к росту цен на хлеб.
Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, как за год изменилась стоимость новогоднего стола, какие продукты подорожали, а какие наоборот подешевели.
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