Вслед за свининой могут подорожать и другие виды мяса Источник: открытые источники

В ближайшие месяцы в Украине может заметно подорожать свинина. Об этом предупредили в Ассоциации животноводов Украины.

На сколько именно может подорожать мясо, там не уточняют. На фоне слабого урожая корма для хрюшек (зерно, соя и подсолнечник) уже стали дороже на 20-40%. В структуре себестоимости производства мяса корма занимают 70-80%.

Как результат, растет общая себестоимость выращивания животных, и в итоге сокращается их поголовье как у населения, так и на агрокомплексах. А чем меньше предложение на рынке - тем выше цена. Вслед за ценами на свинину могут "подтянуться" и другие виды мяса.

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По данным животноводов, сейчас мясокомбинаты принимают свиней живым весом по 37-39 грн/кг. Себестоимость их выращивания свиней в декабре 2020 года - не ниже 36 грн/кг, а во многих свинокомплексах она приближается к 40 грн/кг и более. Закупочные цены просто не "отбивают" выращивание свиней.

Напомним, что из-за неурожая свеклы в Украине впервые за 5 лет подорожает сахар. Население призвали готовиться и к росту цен на хлеб.

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