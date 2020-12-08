62-летняя Мадонна впервые сделала тату [ Редактировать ]
Популярная американская певица Мадонна сделала символическую татуировку на руке. Об этом 62-летняя знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.
Певица доверилась мастеру голливудской тату-студии Shamrock Social Club. Мадонна решила сделать лаконичную татуировку, которую посвятила своим детям.
Так, на запястье звезды появилась надпись "L R D M S E". Аббревиатура означает первые буквы имен детей певицы - Лурдес, Рокко, Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер.
"Первая надпись", - отметила Мадонна.
Поклонники засыпали певицу комплиментами и отметили, что эта татуировка имеет глубокий смысл.
Ранее сообщалось, что Мадонна напугала фанатов внешним видом. Звезда появилась на снимке с розовыми волосами и слишком выразительными скулами и пухлыми губами. Публикация показалась пользователям жуткой.
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