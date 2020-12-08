Популярная американская певица Мадонна сделала символическую татуировку на руке. Об этом 62-летняя знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.

Певица доверилась мастеру голливудской тату-студии Shamrock Social Club. Мадонна решила сделать лаконичную татуировку, которую посвятила своим детям.

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Так, на запястье звезды появилась надпись "L R D M S E". Аббревиатура означает первые буквы имен детей певицы - Лурдес, Рокко, Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер.

"Первая надпись", - отметила Мадонна.

Поклонники засыпали певицу комплиментами и отметили, что эта татуировка имеет глубокий смысл.

Ранее сообщалось, что Мадонна напугала фанатов внешним видом. Звезда появилась на снимке с розовыми волосами и слишком выразительными скулами и пухлыми губами. Публикация показалась пользователям жуткой.

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