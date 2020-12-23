Украине выдали украинского военнослужащего, захваченного в плен на Донбассе пророссийскими боевиками 17 декабря. Об этом сообщает в Facebook украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

Сегодня благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младший сержант Пупко Александр Иванович, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию.

Бойца вернули на подконтрольную Киеву территорию на мосту через реку Северский Донец в районе Счастья Луганской области в присутствии представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Исчезновение уроженца Ровенской области Александра Пупко заметили 17 декабря. Спустя несколько дней в штабе ООС заявили, что он был задержан боевиками для дискредитации украинской армии.

17 декабря боевики передали украинской стороне тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ. По информации экс-советника пятого президента Юрия Бирюкова, бойца долго и сильно били, а потом задушили.

Перед этим спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщал, что военный "в состоянии опьянения совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия) и умер от алкогольной или наркотической интоксикации". Арестович позже признал, что дезинформировал общественность, обнародовав версию противника.

Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций.

Несмотря на это, утром в понедельник, 21 декабря, боевики обстреляли позиции украинской армии. Осколочные ранения получили двое военнослужащих ВСУ.