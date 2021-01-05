Кабмін спростив отримання компенсації сім'ям загиблих від коронавірусу медиків [ Редактировать ]
Родинам медиків, які померли від коронавірусу, буде легше добитися компенсації. Уряд ухвалив постанову, якою спростив процедуру розслідування таких випадків, а також порядок здійснення страхових виплат.
Нагадаю, за законом сім'ї лікарів, які загинули від Ковіду, мають отримувати півтора мільйона гривень. Але родичі померлих масово скаржилися на практиці норма не працювала.
Адже довести, що медик заразився саме на роботі, було майже неможливо.
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