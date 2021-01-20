В Одессе массово "минируют" детсады [ Редактировать ]
В Одессе сообщили о минировании 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.
Отмечается, что сообщение о минировании поступило на электронный адрес полиции.
"Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели", - добавили в полиции.
Напомним, ранее в Афганистане произошел двойной теракт. В результате взрывов двух магнитных бомб по меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения, заряды сдетонировали были взорваны на рынке в центре города.
Кроме того, неизвестный мужчина подорвал себя возле кафе в Сомали, где продавали мороженое - в самом центре столицы. В результате трагедии погибли шесть человек, еще восемь получили травмы.
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