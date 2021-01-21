В китайському місті Ухань триває виставка на тему боротьби з епідемією коронавірусу. Саме тут рік тому почався перший двомісячний карантин. Серед експонатів медична уніформа, обладнання, гуманітарна допомога з-за кордону, записки та фотографії.

Утім усе це офіційна версія влади, журналістські розслідування на тему коронавірусу Пекін цензурує і поширює версію про те, що його завезли в Китай з іншої країни. Походження збудника COVID-19 розслідує група експертів ВООЗ, які раніше прибули до Уханя.

Чен, відвідувач виставки перший: