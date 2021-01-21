Конституционный суд Молдовы признал неконституционным закон, в котором русский обозначен языком межнационального общения. Об этом заявила после заседания суда его председатель Домника Маноле, передает ТАСС.

Суд рассмотрел запросы депутатов Октавиана Цыку и Дину Плынгэу, в которых они просили высказаться о Законе "О функционировании языков на территории Молдовы", который принял 16 декабря парламент и признал его не соответствующим конституции. Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент оглашения.

Конституционный суд Молдовы в июне 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был принят еще в советские времена. Документ гласил, что русский язык на территории республики является средством межнационального общения.

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В декабре 2020 года парламент Молдовы по инициативе социалистов принял новый закон о функционировании языков, в котором русскому языку вновь вернули статус межнационального, а президент Игорь Додон подписал его 18 декабря, за несколько дней до своей отставки.

Документ предусматривал, что русский язык в Молдове вновь получил статус языка межнационального общения. Более того, государственные органы обязаны предоставлять гражданам информацию на русском языке.

Кроме того, депутаты парламента Молдовы в первом чтении одобрили законопроект, который предусматривает, что инструкции к лекарствам в стране будут переводить на русский язык.

Против выступили депутаты от проевропейских Партии действия и солидарности, Демократической партии и других, которые бойкотировали в декабре заседание парламента, на котором принимался языковой закон, а потом оспорили его в Конституционном суде.

Напомним, что в начале декабря 2020 года русский язык лишили статуса регионального в Одесской области.

Ранее сообщалось, что новый президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что русский язык в стране сохранит статус официального.