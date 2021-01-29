Експерти ВООЗ розслідують в Ухані походження COVID-19 [ Редактировать ]
Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я почали розслідування в Ухані щодо походження COVID-19. Напередодні у фахівців завершився двотижневий карантин після прибуття до Китаю.
Команда ВООЗ планує відвідати ринок морепродуктів, звідки й почав поширюватися коронавірус, а також Уханьський інститут вірусології.
Китайські чиновники пообіцяли не перешкоджати роботі експертів.
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