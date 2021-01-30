Из-за сложных погодных условий на границе Украины и Молдовы были введены ограничения на движение большегрузных транспортных средств. Об этом пишет местное издание Unimedia.

Сообщается, что ограничения из-за заснеженности маршрутов были введены украинскими властями.



Как утверждают местные журналисты, пересечение границы с целью перевозки грузов через таможенный пост "Тудора" в направлении выезда из Республики Молдова сейчас запрещено.

"В направлении въезда в страну движение осуществляется в обычных условиях, это касается легковых автомобилей и большегрузного транспорта. Другие пограничные таможенные посты работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

При этом в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что полноценное движение грузовиков и автобусов восстановили на дороге Кропивницкий — Платоново, что в Николаевской области.

Ограничения остались на трассах Киев — Одесса, Одесса — Рени и Одесса — Кучурган.

Спасатели сообщили, что к расчистке дорог привлечено более 1,2 тыс. личного состава и 950 единиц техники.

Как ранее сообщали, 28 января, из-за осложнения погодных условий начали перекрывать трассы. В Николаевской области ввели ограничение движения транспортных средств на автодорогах Н-24 Благовещенское-Николаев, М-13 Кропивницкий-Платоново.

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