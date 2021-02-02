Медики называют увеличение содержания магния в рационе способом, содействующим очищению кровеносных сосудов от холестериновых бляшек без применения сильнодействующих лекарств. Благодаря этому свойству минерала также может улучшаться работа сердца, передает newsyou.info.

Рацион, богатый магнием, может оказывать кардиозащитное действие за счет снижения общего холестерина в плазме, а также увеличивать уровень аскорбиновой кислоты в крови.

Сообщается, что эффект магния был проверен ими в испытаниях на крысах, болевших сахарным диабетом. Выяснилось, что действие минерала сопоставимо с действием статинов: оно способствует уменьшению внутрисосудистых отложений "плохого" холестерина.

Недостаток микроэлемента ассоциируется с интенсивной выработкой холестерина, подчеркивают медики.

Эксперты рекомендуют употреблять в пищу содержащие его продукты - например, перекусывать бананами, инжиром, орехами, семечками. Специалисты напоминают, что получать достаточно магния также важно для регуляции кровяного давления и гликемического контроля в организме.

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