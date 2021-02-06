Володимир Зеленський привітав полярників з ювілеєм антарктичної станції [ Редактировать ]
Антарктична станція "Академік Вернадський" відзначає ювілей! Сьогодні їй виповнюється 25 років! З цієї нагоди полярників привітав президент Володимир Зеленський.
Вперше в історії спілкувалися в режимі реального часу через відеозв'язок. Працівники станції розповіли голові держави про своє буття і запросили Зеленського стати першим Президентом України, який відвідає антарктичну станцію.
Юрій Отруба, начальник 25 української антарктичної експедиції:
Ми тут, в Антарктиді, щодня наочно спостерігаємо глобальне потепління. Воно тут відбувається дуже швидко. А ще саме тут, на станції “Академік Вернадський”, було відкрито таке загрозливе явище, як озонова діра. І ми тут першими у світі визначаємо, як потроху відбувається відновлення озонового шару.
Володимир Зеленський, президент України:
Тепер буду знати у вас немає стовідсоткової впевненості в тому, що програму буде продовжено, я хочу вас заспокоїти вона буде, також тут знаходиться міністр освіти пан Шкарлет і повірте ми про це подбаємо і буде програма продовжена.
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