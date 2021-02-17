Американська компанія "Джонсон і Джонсон" просить дозволу на використання своєї вакцини в ЄС. Відповідна заявка вже подана і буде розглянута за прискореною процедурою. У чому відмінність цієї сироватки? І через що жителі європейських країн, зокрема німці, неохоче роблять щеплення препаратом Астразенека, розкаже Тетяна Логунова.

"Пфайзер і Біонтех", "Модерна" і "Астразенека"- усі вакцини, які наразі затверджені в ЄС, треба вводити двічі. З інтервалом у кілька тижнів, а то й місяців. Втім, незабаром на ринку може з'явитися сироватка, яка значно пришвидшить процес вакцинації. Йдеться про препарат від компанії "джонсон і Джонсон"- для імунізації людини достатньо однієї дози.

Пол Стоффельс, представник компанії-розробника:

Я думаю, наша вакцина допоможе людям. Вони менше боятимуться, адже достатньо однієї дози. До того ж, ми плануємо, що щеплення нашим препаратом можна буде зробити просто в аптеці.

Мінус цієї вакцини - нижча ефективність. Клінічні випробування показали, що препарат зменшує ризик захворювання на 66 відсотків. Плюс невибагливість щодо транспортування і зберігання.

Пол Стоффельс, представник компанії-розробника:

Протягом трьох місяців препарат можна зберігати при температурі від двох до восьми градусів за Цельсієм. Тобто у звичайному холодильнику. Відповідно, сироватку можна легко доставити у різні куточки світу і розподілити по закладах охорони здоров'я. У цьому році ми плануємо виготовити мільярд доз.

Очікується, що препарат отримає сертифікацію у першій половині березня. Тоді ж перші партії нової вакцини можуть надійти на європейський ринок. Єврокомісія вже уклала попередню угоду про закупівлю двохсот мільйонів доз цієї сироватки. Із опцією придбати ще стільки ж.

Урсула фон дер Ляйєн, очільниця Єврокомісії:

Я вітаю новину про те, що компанія "Johnson&Johnson" подала заявка на затвердження вакцини від коронавірусу. Як тільки Європейська агенція з лікарських засобів дасть позитивну наукову оцінку, Європейська комісія буде готова надати дозвіл на використання препарату.

Тим часом, німецькі ЗМІ повідомляють, що громадяни країни відмовляються вакцинуватися дозволеним в ЄС препаратом Астразенека. Імунізувати своїх співробітників цієї сироваткою тимчасово припинили і кілька клінік. Через сильні побічні ефекти у вигляді лихоманки, підвищеної температури і слабкості. У німецькому міністерстві охорони здоров'я, втім, заспокоюють - це нормальна реакція організму на векторну вакцину.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Щодо реакцій на вакцину, а це дещо інше, ніж побічні ефекти, то вони очікувані. Якщо організм відповідає на введення препарату - це не погано, це означає, що у вас сильна імунна система, яка реагує. Тож ви можете відчувати біль у місці щеплення, симптоми застуди чи підвищення температури.

Астразенека - це спільна розробка науковців оксфордського університету і британсько-шведської фармацевтичної компанії. Закупити цю сироватку планує і Україна.