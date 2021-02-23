У Кропивницькому декан Льотної академії погорів на хабарі [ Редактировать ]
У Кропивницькому на хабарі одинадцять з половиною тисяч доларів затримали декана Льотної академії - таку суму керівник факультету вимагав від курсанта за допуск до навчальних польотів.
Як з'ясувало слідство, це була налагоджена схема у виші. Фіксований "тариф" мав сплатити кожен курсант, щоб гарантовано піднятися в небо. Навіть успішність і високий рейтинг майбутнього пілота не брали до уваги.
Декана затримали в службовому кабінеті, під час отримання першої частини хабаря - п'ять тисяч доларів. Відкрито кримінальне провадження за статтею "отримання неправомірної вигоди".
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