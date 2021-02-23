Декана затримали у службовому кабінеті під час отримання першої частини хабаря

У Кропивницькому на хабарі одинадцять з половиною тисяч доларів затримали декана Льотної академії - таку суму керівник факультету вимагав від курсанта за допуск до навчальних польотів.

Як з'ясувало слідство, це була налагоджена схема у виші. Фіксований "тариф" мав сплатити кожен курсант, щоб гарантовано піднятися в небо. Навіть успішність і високий рейтинг майбутнього пілота не брали до уваги.

Декана затримали в службовому кабінеті, під час отримання першої частини хабаря - п'ять тисяч доларів. Відкрито кримінальне провадження за статтею "отримання неправомірної вигоди".