Ожиріння допомагає коронавірусу: британців закликають скидати зайву вагу [ Редактировать ]
Смертність від коронавірусу вища у тих країнах, де існує серйозна проблема з ожирінням нації. Такий висновок зробила Міжнародна федерація з ожиріння. Найгірша ситуація в тих дежавах, де понад 50% населення має надмірну вагу. З подробицями наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Саймона та Ліззі привезли до лікарні в одній швидкій. Після інфікування коронавірусом стан здоров'я обох різко погіршився. Майже одночасно пара почала задихатися.
Саймон Обраєн, хворий на коронавірус:
Мій стан дуже швидко погіршувався, тож мене перевели до реанімації.
Ліззі Керр, хвора на коронавірус:
Не мати можливості вдихнути - це жахливо, я б нікому такого не побажала.
І в Ліззі, і в Саймона - ожиріння. Прогнози щодо їхнього лікування були геть невтішними. Лікарі готувалися до найгіршого.
Ліззі Керр, хвора на коронавірус:
Медсестри нам прямо сказали: якщо ви збиралися одружуватися, то зараз - найкращий і, можливо, єдиний шанс. Іншого може просто не бути. Я сподіваюсь, більше ніколи в житті не чути таких слів.
Пара одружилася просто в лікарні. І врешті обом вдалося вилікуватися. Але такий геппі-енд радше виняток. Останнє дослідження засвідчило, що смертність від коронавірусу в 10 разів вища в тих країнах, де хоча б половина населення має зайві кілограми.
Олівія Барата, начальник відділу науки та програм у Міжнародній федерації з ожиріння:
Для нас це не новина, бо ми знаємо, що люди з ожирінням мають більший ризик ускладнень від респіраторних хвороб. Ми бачили це під час епідемії свинячого грипу, та й загалом люди із зайвою вагою частіше помирають від звичайного грипу. Але дивує те, що уряди досі не борються з ожирінням. Тобто ми отримали ідеальний шторм пандемії з ожиріння та Ковіду-19.
90% усіх смертей від коронавірусу припало на країни із найбільшим рівнем ожиріння. Це, зокрема, США і Велика Британія. В Америці 68% дорослих мають проблеми із зайвими кілограмами, а у Сполученому Королівстві - майже 64%. Сам британський прем'єр визнав, що його особисту боротьбу з Ковідом ускладнила надлишкова вага. Він провів два тижні в лікарні й теж не уникнув реанімації. А після одужання почав худнути ще завзятіше.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Я роблю все можливе, щоб втратити вагу й почуватися здоровішим. Я їм менше вуглеводів, уникаю шоколаду, ніякого сиру посеред ночі. Встаю вранці на пробіжку. І бачу результат. Я втратив доволі багато, за моїми стандартами. І знаю, що є багато людей, які, як і я, хочуть втратити вагу. Саме тому ми вкладаємо додаткових 100 мільйонів фунтів у програму боротьби з ожирінням.
А в Міжнародній федерації з ожиріння закликають не лише боротися з цим явищем у тривалій перспективі. А й зробити все, щоб зараз урятувати якомога більше життів. Зокрема, одними з перших вакцинувати людей із зайвою вагою.
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