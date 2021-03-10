А в селі на Кіровоградщині на смерть замерз хлопчик. Йому був лише рік, і він сам вийшов із хати на мороз майже роздягнений. Малюка довго не могли знайти, хоча він був зовсім поруч із будинком.

Як таке могло статися? І чому дорослі не помітили, що дитина пішла? Відповіді в наступному матеріалі.

Трагедія в селі Степове на Кіровоградщині. Тіло однорічного хлопчика знайшли ось у цьому очереті, біля річки за сто п'ятдесят метрів від домівки. Причина смерті - переохолодження.

Галина Кулакевич, бабуся загиблого хлопчика:

Ну шо було, положили в тій хаткі його спать в одній комнаті, а я спала в цій комнаткі, а воно вийшло, мама пішла до сусідки, воно спало, коли встали нема, кажу: доця, а де ж малий, а він вийшов, в сніг, начали шукать та не знайшли, цілу ніч шукали.

Мати з хлопчиком гостювали у бабусі. Тож коли дитина зникла, спочатку шукали з родичами, а під ранок викликали поліцію.

Олена Пацюкевич, родичка загиблого хлопчика:

Ну шукали ми вже все, тоді думаємо надо визивать опергрупу чи що, чи собаку, подзвонили - визвіть собаку, щоб шукала і знайшли, собака біжить до річки і вертається, біжить і вертається, а потім опергрупа гукає вже.

Сусіди кажуть - сім'я благополучна. На обліку в соцслужбах родина не перебувала.

Олександр Слюсаренко, начальник служби у справах дітей Рівнянської сільської ради:

Яким чином дитина залишилась без батьківського догляду говорити я не можу, для цього є правоохоронні органи, які дадуть оцінку правову оцінку діям мами, але факт залишається фактом - подія дуже страшна.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження за фактом злісного невиконання батьківських обов'язків. Передбачене покарання від двох до п'яти років позбавлення волі.