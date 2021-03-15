Столицю Китаю накрила піщана буря [ Редактировать ]
Столицю Китаю накрила піщана буря. Небо над містом набуло оранжевого забарвлення, а видимість на дорогах критично знизилася.
Аеропорти скасували понад 400 рейсів. Концентрація твердих часточок у повітрі у 160 разів перевищила допустиму норму. Тож влада міста оголосила жовтий рівень небезпеки і закликала жителів не виходити надвір без нагальної потреби. За прогнозом, стихія ущухне лише за добу.
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