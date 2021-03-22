Препарат был официально одобрен для использования в ВОЗ/ фото: slovoidilo.ua

Фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Институтом сыворотки Индии проводили контроль качества вакцины от коронавирусной инфекции CoviShield, которая поставляется для иммунизации украинцев.

Контроль качества является обязательным независимо от того, кто является производителем (организация-партнер или AstraZeneca).

Все организации-сублицензиатами, в том числе Институт сыворотки Индии, распределяют производимые ими партии вакцины самостоятельно. Условия поставки, в свою очередь, определяются двусторонними соглашениями с правительствами стран и зависят от одобрения национальным регулятором в сфере здравоохранения.

Отмечается, что вакцина, которую зарегистрировали на территории Украины, была официально одобрена для использования во Всемирной организации здравоохранения. В настоящее время заключено 4 сублицензионных соглашения, по которым организации-участницы договора обязаны производить и распределять партии препаратов.

Читайте также, Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах Covishield "информационной атакой". В Украине уже 90 тысяч человек получили прививку и не было ни одного летального случая.

Кроме того, Министерство здравоохранения дало разъяснения относительно противопоказаний к вакцинации от коронавируса и возможных реакций на индийскую вакцину Covishield, которую используют в Украине. Пациент перед прививкой должен сообщить врачу об аллергических реакциях его организма.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.