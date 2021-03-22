"Украинская" вакцина от коронавируса проходила жесткий контроль [ Редактировать ]
Фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Институтом сыворотки Индии проводили контроль качества вакцины от коронавирусной инфекции CoviShield, которая поставляется для иммунизации украинцев.
Контроль качества является обязательным независимо от того, кто является производителем (организация-партнер или AstraZeneca).
Все организации-сублицензиатами, в том числе Институт сыворотки Индии, распределяют производимые ими партии вакцины самостоятельно. Условия поставки, в свою очередь, определяются двусторонними соглашениями с правительствами стран и зависят от одобрения национальным регулятором в сфере здравоохранения.
Отмечается, что вакцина, которую зарегистрировали на территории Украины, была официально одобрена для использования во Всемирной организации здравоохранения. В настоящее время заключено 4 сублицензионных соглашения, по которым организации-участницы договора обязаны производить и распределять партии препаратов.
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Кроме того, Министерство здравоохранения дало разъяснения относительно противопоказаний к вакцинации от коронавируса и возможных реакций на индийскую вакцину Covishield, которую используют в Украине. Пациент перед прививкой должен сообщить врачу об аллергических реакциях его организма.
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