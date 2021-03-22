В понедельник, 22 марта, беременная жена экс-участника проекта "Холостяк" Никиты Добрынина попала в больницу. Об этом Даша Квиткова рассказала в своих Instagram Stories.

Так, Дашу начала беспокоить сильная боль в спине, которую она связала со стремительным ростом малыша. Однако причина оказалась в почках.

В больнице, куда ее госпитализировали, сказали, что это почечная колика. Будущая мама проходит лечение в виде постоянных капельниц и диетического питания. Боль по-прежнему не прошла, из-за этого девушка не может даже стоять и ходить.

Я как будто приехала в санаторий на отдых, я лежу, мне приносят еду, ем, опять лежу, читаю. Было бы прикольно, если бы я еще могла гулять, но из-за боли в почке единственное положение, в котором мне более-менее нормально, - это сидя. Стоять я не могу, ходить особо тоже.

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