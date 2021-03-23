Тренировки в столице "на паузе" до 9 апреля Источник: New York Post

В Киеве с 00:00 23 марта установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом говорится в протоколе №21 от 22 марта Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

В связи с этим спортивные залы, фитнес-клубы и бассейны столицы прекратили свою работу на период с 23 марта по 9 апреля.

В "красной" зоне карантина действуют более жесткие ограничения. Что запрещено:

работа заведений общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме адресной доставки и на вынос;

работа непродовольственных рынков и магазинов;

работа ТРЦ, кинотеатров, спортзалов, и других учреждений развлекательной деятельности;

работа учреждений культуры - музеев, театров и т.д.

проведение массовых мероприятий;

посещение учебных заведений, кроме детсадов и 1-4 классов школ.

В "красной зоне" могут работать субъекты хозяйствования, на 60% торговых площадей которых продают продукты питания, горючее, лекарства, средства гигиены и бытовую химию, средства связи, печатные СМИ, ветеринарные препараты, корма, семена и средства защиты растений.

В том, что запрещено и разрешено в Киеве, можно почитать тут.

Напомним, что в Киеве на время действия "красной зоны" карантина общественный транспорт и метро останавливать не будут, однако будет ограничено количество пассажиров - до 50%.

22 марта Кабинет министров Украины позволил местным властям самостоятельно решать, ограничивать ли работу общественного транспорта на время усиленного карантина.