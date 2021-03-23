Спортивные клубы и бассейны в Киеве закрыли на карантин [ Редактировать ]
Источник: New York Post
В Киеве с 00:00 23 марта установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом говорится в протоколе №21 от 22 марта Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
В связи с этим спортивные залы, фитнес-клубы и бассейны столицы прекратили свою работу на период с 23 марта по 9 апреля.
В "красной" зоне карантина действуют более жесткие ограничения. Что запрещено:
- работа заведений общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме адресной доставки и на вынос;
- работа непродовольственных рынков и магазинов;
- работа ТРЦ, кинотеатров, спортзалов, и других учреждений развлекательной деятельности;
- работа учреждений культуры - музеев, театров и т.д.
- проведение массовых мероприятий;
- посещение учебных заведений, кроме детсадов и 1-4 классов школ.
В "красной зоне" могут работать субъекты хозяйствования, на 60% торговых площадей которых продают продукты питания, горючее, лекарства, средства гигиены и бытовую химию, средства связи, печатные СМИ, ветеринарные препараты, корма, семена и средства защиты растений.
В том, что запрещено и разрешено в Киеве, можно почитать тут.
Напомним, что в Киеве на время действия "красной зоны" карантина общественный транспорт и метро останавливать не будут, однако будет ограничено количество пассажиров - до 50%.
22 марта Кабинет министров Украины позволил местным властям самостоятельно решать, ограничивать ли работу общественного транспорта на время усиленного карантина.
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