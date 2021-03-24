Черкасский "Азот" Фирташа увеличил производство удобрений на 20%. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Group DF.

"В январе 2021 года Черкасский "Азот" произвел 180,7 тыс. тонн азотных минеральных удобрений, что на 20% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В частности, товарной аммиачной селитры было произведено 58,2 тыс. тонн, товарного карбамида - 44,4 тыс. тонн, карбамидо-аммиачной смеси (КАС) - 75,5 тыс. тонн, аммиачной воды - 2,6 тыс.тонн. Также за отчетный период предприятие произвело 66,8 тыс.тонн аммиака и 74 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты, являющейся сырьем для производства азотных удобрений", - говориться в релизе.

"Старт года - достаточно успешный. Мощности завода были максимально загруженными, предприятие выполнило и продолжает выполнять все 100% контрактов на поставку минеральных удобрений. Благодаря модернизации цеха М-5 мы увеличили производство неконцентрированной азотной кислоты на 34%. Это позволило нарастить объемы производства удобрений на 20%. В частности, производство аммиачной селитры выросло на 18%, а КАС - на 76%. В то же время производство карбамида было снижено на 23%. Таким образом, мы меняем продуктовую структуру в соответствии со спросом. Сейчас у аграриев высокий сезон, поэтому будем продолжать держать высокие объемы производства", - цитируется в сообщении Виталий Скляров, Председатель Правления ЧАО "АЗОТ".

Предприятие меняет продуктовый портфель и ориентируется на спрос среди аграриев. Завод продолжает наращивать производство новых видов КАС с различным содержанием азота. Так, производство КАС-32 выросло с 40,4 тыс. тонн в январе 2020 года до 44,9 тыс. тонн в этом году. Если в январе прошлого КАС-30 было произведено лишь 2 тыс. тонн, то в этом - 15,4 тыс. тонн. Также в январе этого года предприятие выпустило 15,2 тыс. тонн КАС-28, который в прошлом году не выпускался вообще.

В 2020 году в модернизацию Черкасского "Азота" инвестировано 324,1 млн грн. Среди крупнейших инвестиционных проектов - модернизация отделения №1 цеха М-5 по производству неконцентрированной азотной кислоты. Масштабный проект, который длился почти 1,5 года. Объем инвестиций в этот проект составил 18 млн грн.

"Рост объемов производства на Черкасском "Азоте" был бы абсолютно не возможным без комплексной масштабной модернизации, которую финансирует акционер. Только в 2020 году в модернизацию "Черкасского "Азота" инвестировано более 324,1 млн грн. Модернизация проводится на всех заводах Ostchem. Это делаемся для того, чтобы повысить безопасность производства. Понятно, что среди наших целей - повышение операционной эффективности и увеличение объемов производства. Заводы сейчас просто обязаны инвестировать значительные ресурсы для того, чтобы повысить конкурентоспособность на глобальных рынках", - подчеркнул в комментарии "Подробностям" Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF.

По его словам ключевым фактором, который позволяет украинской химии сегодня расти, является введенное Правительством Украины эмбарго на ввоз российских удобрений на территорию Украины.

"Этот факт - один из ключевых, химия тянет экономику Украины вверх. Но мы знаем, что импортеры и их лоббисты продолжают пытаться снять эмбарго на удобрения из РФ. Очень агрессивно проводится лоббистская работа. Но без эмбарго, вы просто получите падение производства и новых безработных в химической индустрии. Поэтому антиукраинские шаги никто делать не хочет", - говорит Арестархов.

Черкасский "Азот" входит в холдинг Ostchem, объединяющий заводы азотной химии Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа.