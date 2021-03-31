Французьку фармкомпанію визнали винною у вбивстві людей - ненавмисному. Які саме ліки спричинили смерті і яке покарання отримає виробник - розкаже Олена Абрамович.

Чарівна пігулка для схуднення. Мінус 10 кілограмів за місяць. Такий ефект від препарату "Медіатор" отримували французи. Та окрім стрункої фігури за кілька років з'являвся ще один результат - серцеві хвороби, а подекуди й смерть.

Першою увагу на небезпечні наслідки від вживання препарату звернула пульмонолог Ірен Фрашон. Саме вона звернулась до суду. І через роки, нарешті, домоглась покарання виробника.

Ірен Фрашон, французька пульмонолог, яка боролась за заборону препарату:

Суд визнав те, що я намагалася викрити протягом 14 років, а саме навмисне введення в оману. "Медіатор" - це небезпечний амфетамін, про що компанія-виробник, "Серв'є", прекрасно знала, і свідомо обманювала мільйони споживачів.

Препарат "Медіатор" використовували у Франції понад 30 років. На ринок він вийшов як медикамент для лікування діабету. Та його часто призначали усім підряд, як засіб для зниження апетиту та схуднення. Перші випадки серцево-судинних захворювань, пов'язані із препаратом, виявили в 1999 році.

У людей порушувалась робота серцевих клапанів. Іспанія, Італія, США одразу вилучили його з ринку. Проте у Франції, де Медіатор виробляли, із забороною тягли 10 років.

Сотні тисяч людей постраждали.

Це кадри з фільму 2016 року про боротьбу лікарки Ірен Франшон за заборону препарату. Справа була непроста, бо мова йшла про одну з найбільших фармацевтичних компаній Франції. Допоміг розголос у медіа та кіноіндустрії. І тепер, через ще 10 років після заборони, фармкомпанію засудили.

Жан-Крістоф Кубрі, адвокат потерпілих:

Отримати вирок проти лабораторії дуже непросто. Я задоволений рішенням. Жертви, які були присутні на слуханнях, теж зітхнули з полегшенням, їх статус постраждалих був визнаний.

Суд оштрафував фармкомпанію "Серв'єр" на понад два з половиною мільйони євро. І назвав винною у введені в оману та ненавмисному вбивстві людей. За даними французького МОЗ, "Медіатор" спричинив пошкодження серцевого клапана і смерті щонайменше півтисячі осіб. Інші дослідження говорять про дві тисячі загиблих.

Ліза Бусіно, дочка загиблого від препарату "Медіатор":

Так, сам факт, що цей процес відбувся - це вже перемога. Перемога і те, що винних назвали.

Колишнього заступника керівника компанії - Жан-Філіпа Сета, засудили до умовного ув'язнення на чотири роки. Сам керівник помер кілька років тому. Отримало штраф і Французьке агентство з лікарських засобів понад 300 тисяч євро. За, цитую, "серйозні недоліки у своїй місії санітарної поліції".