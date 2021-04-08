У Чернівцях крива захворюваности на коронавірус іде на спад. Лікарні заповнені на вісімдесят відсотків. Утім, містяни темпів боротьби не зменшують і взялися вакцинувати вчителів. Зголосились поки що не всі, чому - дізнавався Іван Сірецький.

Пані Інна працює вихователькою. Щойно заповнила анкету-згоду на вакцинацію.

Інна Ковтик, вихователька:

Моїх знайомих дуже багато зробили цю вакцину, яких я особисто знаю, і вони це все нормально перенесли.

Наразі міське управління освіти отримало майже тисячу заявок на щеплення. За один день три мобільні медичні бригади імунізують 180 педагогів. Спочатку освітян оглядають, проводять інструктаж і зрештою вводять сироватку. Світлана Маланчук особисто провакцинувала вже майже 600 людей.

Світлана Маланчук, медсестра кабінету щеплень мобільної бригади:

Будемо проводити в ліве плече, тому що ліва рука більш, ну не робоча така, як права. Тому ми стараємося в плече вколоти 0,5. Все.

Своєї черги дочекалась і пані Інна. Поборовши хвилювання, ділиться враженнями.

Інна Ковтик, вихователька:

Майже нічого не відчула, нібито все добре на даний момент.

Імунологів не дивує мала кількість вчителів, які погодилися на вакцинацію. В області таких лише 15 відсотків. Кажуть, головне пояснення цьому - погане інформування і страх. Однак боятися треба не побічних ефектів щеплення, а тяжких наслідків інфікування мутованим вірусом, переконують медики.

Наталія Зливко, лікар-імунолог Чернівецької обласної клінічної лікарні, регіональний тренер з проведення вакцинації проти COVID-19:

Багато людей вже реально перехворіли і чомусь вони впевнені, що вони вже мають той імунний захист і вакцинація їм вже не потрібна. Насправді це не так, тому що вакцинувати потрібно і перехворівших, і тих, які не хворіли.

За словами експерта, наявність антитіл не є гарантією того, що людина не захворіє знову.

Наталія Зливко, лікар-імунолог Чернівецької обласної клінічної лікарні, регіональний тренер з проведення вакцинації проти COVID-19:

Вони не мають ніякого значення практичного ні для вакцинації, ні для того, перехворіє людина чи не перехворіє. Тому що хворіють і з високими антитілами, і є такі люди, які слава богу, не хворіли, маючи нуль антитіл.

Загалом у Чернівецькій області першою дозою препарату "Ковішилд" уже щепили майже вісім тисяч осіб.