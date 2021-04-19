У Ліверпулі проведуть рок-концерт із п'ятьма тисячами глядачів. Захід є частиною пілотного проєкту британського уряду зі створення так званої "концепції безпеки". Глядачі мають зробити тест на коронавірус - до та після концерту. А напередодні, в межах цього ж проєкту, 4 тисячі людей змогли відвідати півфінал Кубку Англії з футболу. Як організували подію - розповість Світлана Чернецька.

Найбільший стадіон Великої Британії знову відкрився для вболівальників. Це вперше з березня минулого року.

Вболівальники знову на трибунах. Будемо сподіватися, що це початок чогось більшого, після 13-ти місяців ігор-привидів.

На "Вемблі" проходить півфінал Кубку Англії з футболу. На ньому присутні майже 4 тисячі глядачів. Це набагато менше, ніж стадіон може вмістити. Ці трибуни розраховані на 90 тисяч вболівальників.

Дарон, вболівальник:

Звичайно, що атмосфера буде трохи іншою, ніж коли стадіон заповнений вщерть. Але дарованому коневі в зуби не дивляться, все одно краще, що вболівальників повертають. Ми раді й такому і будемо насолоджуватися матчем.

Організатори спеціально обмежили кількість глядачів на трибунах. Адже це пілотний проект у рамках боротьби з коронавірусом. Він має показати як натовпи впливають на розповсюдження інфекції. Місцеві мешканці та працівники ключових професій отримали квитки в подарунок. Але в обмін на зобов'язання пройти тест на коронавірус до початку гри та на п'ятий день після матчу. Також обов'язкові умови: дотримання дистанції та носіння маски.

Сача Мовла, вболівальник:

Це дуже велика подія для мене. Надто довго ми не могли робити звичні речі. І нарешті ми потрохи повертаємося до минулого життя.

Якщо на цьому матчі вдалося обманути коронавірус, то за місяць на "Вемблі" чекають вже понад 20 тисяч вболівальників. На фінал кубку. Загалом у Британії проведуть кілька пілотних масових подій. Приміром, наприкінці місяця у Ліверпулі відбудеться концерт, де навіть можна буде не вдягати маски.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ці пілотні події допоможуть нам зрозуміти як рухатися далі. Ми будемо проводити їх на стадіонах, та в інших місцях, зокрема, театрах. Безумовно, усі, хто захочуть взяти участь у цих подіях - будуть піддаватися додатковому тестуванню на коронавірус.

Наразі в країні вже вакциновано 60% дорослого населення. І уряд все ще вирішує чи варто вводити в обіг так звані "ковід паспорти". Такі сертифікати можуть стати перепусткою на масові заходи для тих, хто повністю імунізований проти коронавірусу.