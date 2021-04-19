В Україні за добу вакцинувалися майже півтори тисячі людей [ Редактировать ]
За минулу добу шість із половиною тисяч інфікувань. Одужали на тисячу менше. 214 людей померли. В трійці регіонів-антилідерів за кількістю нових хворих - Дніпропетровщина, Харківщина та Львівщина.
Стабільно високі показники на Миколаївщині та в Києві. Щепилися проти ковіду напередодні майже півтори тисячі українців. Загалом від початку вакцинальної кампанії - близько пів мільйона людей.
Нині триває імунізація українців "Пфайзером", який минулого тижня прибув в Україну в рамках програми "Ковакс". Ці ін'єкції отримають мешканці будинків для літніх людей, інтернатів та працівники ДСНС.
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