Загалом від початку вакцинальної кампанії - близько пів мільйона людей

За минулу добу шість із половиною тисяч інфікувань. Одужали на тисячу менше. 214 людей померли. В трійці регіонів-антилідерів за кількістю нових хворих - Дніпропетровщина, Харківщина та Львівщина.

Стабільно високі показники на Миколаївщині та в Києві. Щепилися проти ковіду напередодні майже півтори тисячі українців. Загалом від початку вакцинальної кампанії - близько пів мільйона людей.

Нині триває імунізація українців "Пфайзером", який минулого тижня прибув в Україну в рамках програми "Ковакс". Ці ін'єкції отримають мешканці будинків для літніх людей, інтернатів та працівники ДСНС.