Дніпро захлинається від коронавірусу: ковід-шпиталь відкрили у лікарні "Укрзалізниці" [ Редактировать ]
Дніпропетровщина, де нових хворих зараз найбільше, опинилася на межі "червоної зони". Картина в лікарнях там незмінна - пацієнтів приймають цілодобово, реанімаційні відділення переповнені. Більше знає Олена Мендалюк.
Ані дня для відпочинку. 90 відсотків пацієнтів, яких ушпиталюють до лікарні імені Мечникова, - наразі в тяжкому стані.
Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені І. І. Мечникова:
Дуже багато людей середнього віку, від 40. Ті, які раніше не хворіли, або хворіли, але це не приводило до реанімаційних відділень. Із цих 16, 4 мають вік до 40 років. Це насторожує.
Через наплив хворих Дніпропетровщина опинилася за крок від червоної зони. Щодня - понад тисяча нових випадків.
Володимир Орлов, заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації:
За останні суботу та неділю у нас появився сплеск, але динаміка стосовно госпіталізації, вона дозволяє надіятися на краще. Ми робимо все для того, щоб залишатися у помаранчевій зоні.
Через нестачу ліжкомісць у більшості медзакладів у Дніпрі відкрили новий ковід-центр в лікарні "Укрзалізниці".
Олег Постолов, гендиректор Дніпровської лікарні філії "Центр охорони здоров'я" ПАТ "Укрзалізниця":
Пациентов с коронавирусной инфекцией у нас 81. 110 коек приготовлено для таких пациентов и 30 коек резервных, в случае, если будет эпидемия нарастать.
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