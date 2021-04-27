Украина высылает российского консула в Одессе [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Министерство иностранных дел Украины в качестве ответной меры объявило персоной нон грата российского консула в Одессе, он должен покинуть страну до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля.
В заявлении украинского МИДа сказано, что Киева оставляет за собой право на дальнейшие ответные действия в случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России.
Высылки дипломатов начались после задержания 16 апреля украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Российские власти обвинили его в получении "материалов закрытого характера". Ему рекомендовали покинуть страну до 21 апреля.
19 апреля Киев ответил высылкой старшего дипломата посольства России, а 26 апреля Россия объявила о высылке сотрудника посольства Украины в Москве.
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