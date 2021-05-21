На размер пенсий в Украине влияет отток трудоспособного населения за границу, а также низкая рождаемость. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

С одной стороны, колоссальная миграция, которая была в 2014-2017 годах, когда выехало порядка 5 миллионов украинцев. Это не могло не ударить по пенсионной системе. Другой фактор - демографический, рождаемость низкая, количество пенсионеров на одного работающего зашкаливает, есть целый ряд проблем.

Чтобы украинцы на пенсии получали достойную пенсию, надо обеспечить экономический рост не ниже 5%, считает советник главы государства.

Нет никакого другого рецепта. Справедливости ради, надо помнить, что доходы людей - это и следствие роста, импульс для роста. Если сравнить среднюю зарплату в Украине сейчас с тем уровнем, на котором она была в марте 2019 года, то она увеличилась на 25% в долларовом эквиваленте - это около 470 долларов, а если сравнить с 2013 годом, она на процентов 10 выше.

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Комментируя планы правительства ввести накопительную пенсионную систему, Олег Устенко заявил:

Мы все же можем двигаться к накопительной пенсионной системе, но не второго уровня, то, что называется государственной пенсионной системой, а к частной.

Напомним, что с 1 июля украинцам, вышедшим на пенсию в 2019-2020 годах, установят ежемесячную доплату в 100 гривен.