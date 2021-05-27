Коронавірус в Україні: за добу одужали 17 тисяч людей [ Редактировать ]
Три тисячі 509 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 183 пацієнти померло, одужало майже 17 тисяч людей.
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