Туреччина залишає у силі суворий карантин

Туреччина на п'ятому місці в світі за загальними показниками заражень. А ось за минулу добу найбільше людей інфікувалося в Індії, Бразилії та Аргентині. Україна у загальносвітовому списку на 28 місці. І на восьмому в Європі