В четвер, 17 червня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" політолог Олексій Якубін розповів, чому народний депутат Микита Потураєв пригрозив "розстілом" "Опозиційній платформі - За життя".

"Я думаю, що насправді, це був свідомий крок пана Потураєва. Інша справа - навіщо він це сказав в сторону партії "Опозиційної платформи - За життя". Я думаю, одна із ключових цілей було прикрити частину законодавчих ініціатив, які розглядалися і планують розглядатись у Раді. Розглядались якраз зміни законодавства щодо Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у контексті збільшення зарплат і контексті перевірок, які тепер Нацрада зможе робити", - заявив політолог.

Експерт додав: "Інший законопроект щодо серіалів, який дозволяє зберегти російську мову. Тобто, коли школи були, то це питання не дуже хвилювало гуманітарний комітет".

Якубін зазначив, що за такі висловлювання депутата повинна бути відставка.

"Потураєв вирішив зіграти на якій темі? Насправді, в демократичній країні слова політика - дуже важливі. Це своєрідна валюта, яку політик відправляє громадянам. І в демократичній країні мільйони людей голосували за "Опозиційну платформу - За життя"... За таке була б відставка чи самовідставка", - додав політолог.