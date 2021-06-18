Жителям Канады, которые получили первую прививку вакциной от коронавируса AstraZeneca, советуют делать второй укол препаратами Pfizer или Moderna. Об это говорится в рекомендациях Национального совещательного комитета Канады по иммунизации (NACI), который консультирует правительство по вакцинации.

Решение было принято на основе "новых доказательств наличия потенциально лучшей иммунореакции от такого смешанного использования".

Отныне медики считают, что вакцина mRNA является приоритетной для введения второй дозы лицам, которые получили первую прививку вакциной AstraZeneca/Covishield.

В NACI также признали обе mRNA-вакцины (Pfizer, Moderna) взаимозаменяемыми.

Лицам, которые получили первую прививку mRNA-вакциной, следует предложить тот же продукт для повторной прививки. Если он недоступен или неизвестен, для завершения курса должна быть использована вторая mRNA-вакцина.

Ранее мы писали о том, что в Норвегии троих медиков госпитализировали с тромбами. Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, в Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что иммунизация этим препаратом не влияет на заболевание.

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