Британія стала коронавірусними антилідером Європи [ Редактировать ]
За добу у світі коронавірусом інфікувалися понад 314 тисяч людей. Найбільше в Індії, майже 37 тисяч. В Європі лідер із захворюваності Британія, там 23 тисячі нових заражень, найбільше від початку року.
Причина штам "Дельта", який стрімко шириться країною. Загалом від початку епідемії у світі заразилися 182 мільйони людей. З них майже чотири мільйони - померли.
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