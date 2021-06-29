Загалом від початку епідемії у світі заразилися 182 мільйони людей

За добу у світі коронавірусом інфікувалися понад 314 тисяч людей. Найбільше в Індії, майже 37 тисяч. В Європі лідер із захворюваності Британія, там 23 тисячі нових заражень, найбільше від початку року.

Причина штам "Дельта", який стрімко шириться країною. Загалом від початку епідемії у світі заразилися 182 мільйони людей. З них майже чотири мільйони - померли.