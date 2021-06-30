Збитки в туризмі сягнули майже двох з половиною трильйонів доларів

Туристична галузь у світі повністю відновиться не раніше ніж 2023 року. Такі прогнози Всесвітньої туристичної організації ООН. Там підрахували, що торік через пандемію кількість міжнародних подорожей скоротилася на понад 70 відсотків - порівняно з попередніми роками.

А збитки в туризмі та суміжних галузях сягнули майже двох з половиною трильйонів доларів. Ключем до відновлення міжнародного туризму в ООН вважають вакцинацію проти коронавірусу.