Туристична галузь відновиться не раніше 2023 року - ООН [ Редактировать ]
Туристична галузь у світі повністю відновиться не раніше ніж 2023 року. Такі прогнози Всесвітньої туристичної організації ООН. Там підрахували, що торік через пандемію кількість міжнародних подорожей скоротилася на понад 70 відсотків - порівняно з попередніми роками.
А збитки в туризмі та суміжних галузях сягнули майже двох з половиною трильйонів доларів. Ключем до відновлення міжнародного туризму в ООН вважають вакцинацію проти коронавірусу.
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