У Північній Македонії під загрозою руйнування - Охридське озеро. Чому проти тамтешньої влади повстали в ЮНЕСКО? І чим ця водойма унікальна - знає Катерина Кравець.

Охридське озеро - найдавніше в Європі. Йому майже півтора мільйона років. Розташоване на кордоні Північної Македонії та Албанії. Окрім пам'яток стародавньої архітектури, що залишилися на берегах водойми, це також унікальна екосистема і домівка для понад двохсот видів флори та фауни.

Більш як 40 років тому в ЮНЕСКО внесли заповідник до списку Всесвітньої спадщини. Втім, тепер в організації дедалі більше занепокоєні - унікальне озеро під загрозою знищення.

Ніколо Паскалі, місцевий дайвер та археолог:

Я про це кажу вже 15 років. Водойму страшенно засмічують місцеві жителі. Ниряючи, знаходжу на дні телевізори, туалети, одного разу навіть бачив ванну. Сміття стало раковою пухлиною для озера.

Окрім того, навколо озера почали самовільно зводити бари, ресторани та нічні клуби, а відходи - скидати у водойму.

Катаріна Василевська, активістка організації "Охрид SOS":

Коли ЮНЕСКО планує внести вас до списку об'єктів, які перебувають під загрозою, - це поганий знак. Це означає, що держава не виконала свого прямого обов'язку - щодо збереження Всесвітньої спадщини.

Щоб цьому зарадити, місцева влада вдалася до радикальних заходів.

Константин Георгіскі, мер міста Охрид:

Я наказав прибрати чималу кількість туристичних новобудов. Звісно, важко руйнувати чиюсь власність, особливо в таких маленьких містечках, як наше. Тепер для багатьох я став запеклим ворогом. Утім, власники бізнесу мають змінити своє ставлення. Це вам не Ібіца.

Дімітар Пендоскі, власник ресторану:

Ніхто в нашому місті не проти ЮНЕСКО. Однак від такого рішення програють усі - працівники, місцева економіка і, звісно, туристи, які не матимуть змоги скористатися пляжем.

Остаточне рішення щодо долі Охридського озера ЮНЕСКО оголосить уже цього місяця.