Рада ЄС пропонує скасувати карантинні обмеження для в'їзду українців у Євросоюз. Україна потрапила до так званого "зеленого списку" держав, для яких рекомендують відновити до пандемічні правила перетину кордону.

Про це повідомляє МЗС на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, мандрівникам не потрібні будуть посвідки про вакцинацію чи ПЛР-тести. Але це лише рекомендація, і кожна з країн ЄС сама вирішуватиме, чи дослухатися до неї.