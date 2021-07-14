У Євросоюзі хочуть скасувати карантинні обмеження для в'їзду українців [ Редактировать ]
Рада ЄС пропонує скасувати карантинні обмеження для в'їзду українців у Євросоюз. Україна потрапила до так званого "зеленого списку" держав, для яких рекомендують відновити до пандемічні правила перетину кордону.
Про це повідомляє МЗС на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, мандрівникам не потрібні будуть посвідки про вакцинацію чи ПЛР-тести. Але це лише рекомендація, і кожна з країн ЄС сама вирішуватиме, чи дослухатися до неї.
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