Волинь зустріла своїх героїв. Додому повернулися бійці бригади імені Князя Романа. Одинадцять місяців вони тримали оборону на сході країни. Захисники пройшли урочистим маршем вулицями княжого міста Володимира-Волинського. Як зустрічали бійців?

Вони гідно виконали обов'язок, а головне - дотрималися обіцянки, яку дали рідним - повернулися додому живими.

Тетяна, жителька Володимира-Волинського:

Наші - самі найкращі. Емоції зашкалюють, тому що ми своїх дочекалися!

Повернення чотирнадцятої бригади імені Князя Романа Великого в рідне місто тривало десять днів. Щодня на вокзалі зустрічали ешелони з військовослужбовцями та технікою.

Урочистою ходою відзначили повернення додому бійці князівської бригади. Рух транспорту зупинився. Містяни зустрічали героїв оплесками та словами подяки, а командування - гідно оцінило їхню службу.

Олег Мікац, в.о. командувача військ оперативного командування "Захід":

Вам, хто пройшов вогненними дорогами Сходу - наш низький уклін і шана. Дякую вам за вашу службу, відвагу та відданість за виконання з честю обов'язків.

У сина пані Лесі це перша ротація. Сьогодні вони побачилися вперше за цей рік.

Леся, мама військовослужбовця:

За кожну дитину хвилювалася - не лише за свого сина, а за всіх, які пішли і стоять за нашу Україну.

Бригада виконувала завдання на Луганському напрямку, у найгарячіших точках на лінії зіткнення. Двоє солдатів - загинули. Сьогодні їхню пам'ять ушанували хвилиною мовчання.

Сергій Войченко, командир 14 окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого:

За останні 4 місяці противник активізував свої дії на напрямку, і на жаль у військовій частині яка нас поміняла, вже є втрати на напрямку Жолобка. Повернутися на мирну землю Донбасу - це саме головне для нас.

Армійці отримали відзнаки та нагороди.

Чотирнадцята бригада однією з перших стала на захист східного кордону. Відтоді здолала чималий бойовий шлях.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Нам не потрібен мир, а нам потрібна насамперед перемога. Бо мир будь-якою ціною - це не для України.

Бійці, які повернулися на ротацію, матимуть трохи часу на перепочинок, а потім за наказом знову вирушать на схід.

Павло Чижевський, військовослужбовець Збройних сил України: