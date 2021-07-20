В Україні починається п'ятий етап вакцинації [ Редактировать ]
В Україні різко зросла кількість хворих на COVID-19. За минулу добу зафіксовано 598 нових випадків. Найбільше інфікувань у столиці, Донецькій, Луганській, Одеській, а також Сумській областях.
Про це повідомили в Мінохорони здоров'я. У Києві добовий показник у межах двох сотень. Імунізували минулої доби понад 80 тисяч людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії зроблено майже три мільйони щеплень.
Нагадаю, вже відзавтра розпочинається п'ятий етап проти COVID-19. Вакцинуватися зможуть усі охочі.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
З 21 липня всі дорослі старші 18 років, які хочуть вакцинуватися можуть це зробити, можуть зробити щеплення проти коронавірусної хвороби. Ви можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації, або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу, як організований колектив, в якому працює більше 50 осіб.
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