В Україні різко зросла кількість хворих на COVID-19. За минулу добу зафіксовано 598 нових випадків. Найбільше інфікувань у столиці, Донецькій, Луганській, Одеській, а також Сумській областях.

Про це повідомили в Мінохорони здоров'я. У Києві добовий показник у межах двох сотень. Імунізували минулої доби понад 80 тисяч людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії зроблено майже три мільйони щеплень.

Нагадаю, вже відзавтра розпочинається п'ятий етап проти COVID-19. Вакцинуватися зможуть усі охочі.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: