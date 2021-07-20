Черкаси на порозі сміттєвого завалу. У місті вже тиждень немає кому вивезти негабаритний непотріб, який містяни постійно складують на сміттєвих майданчиках. Раніше це робила управлінська компанія, та мерія в судовому порядку розірвала з нею договір. Про що думали чиновники, коли це робили - розпитував Станіслав Кухарчук.

Ось так Черкаси вже більше як тиждень потопають у негабаритному смітті. Будівельний непотріб, старі меблі, іграшки, сантехніка - місцями вже не вміщуються на пристосованих для збору цього майданчиках. Його ніхто з прибудинкових територій просто не вивозить, каже пані Олеся. Раніше це, із перемінними успіхами, робила управлінська компанія.

Олеся, жителька Черкас:

Вивозить, то не вивозить, то вони щось виграють, то вони щось програють. То припиняють, то продовжують - ну таке, а страждає від цього хто? Звичайні люди страждають.

Управлінці понад рік надавали місту послуги з вивезення негабариту. Вартість їх і якість обурювали не тільки жителів, а й мерію. Із минулого тижня міськрада через суд розірвала договір і сміття на майданчиках відтоді лише накопичується. Містяни розповідають: представники нової якості раптово прибрали контейнери, а от непотріб залишили …і не тільки під будинками.

Гори сміття на цій комунальній території почали зростати більше як рік тому. Місто дозволило тимчасово управлінській компанії звозити сюди негабарит, аби тут його сортувати та відправляти на утилізацію, та договір розірвано і подальша доля сміття невідома.

Розміри звалища просто вражають. Сюди переважно звозили будівельний хлам, віконні рами та старі меблі. Після розірвання угоди компанія теж покинула це звалище. Сергій засмучений таким поворотом подій, непотребом він заробляв на життя.

А ви збираєте метал? - Да, буває щось там і вивезуть старі меблі, нєкоторі навіть за досками приходять забирають. В основному охорона і забирає.

Прибирати ж на звалищі та прибудинкових територіях управлінська компанія наразі не збирається. Мовляв, угода розірвана - тож більше за негабаритне сміття вони не відповідають.

Максим Підгорний, адвокат управлінської компанії:

Ми вивозили до тих пір, поки діяв договір, а далі ми не можемо це вивозити. Був відповідний лист з міської ради з приводу того, щоб ми забрали свої контейнерні майданчики - це є наша власність і ми її забрали, що буде далі із цим сміттям - це вже відповідальність міста.

Місто два роки судилося за розірвання цього договору. Як пояснюють у профільному департаменті, причиною позову стало невідповідальне виконання управлінцями взятих на себе зобов'язань. Та от до розірвання договору мерія виявилася не готова… і альтернативи цій компанії у місті немає.

Яніна Сарнацька, начальниця комунального відділу управління ЖКГ Черкаської міської ради:

Два роки ми позивались-позивались і вже майже втратили надію, як сказати, і тут в один день сказали, що у нас розірвали договір - ми до цього просто не були готові.

Поки ж негабарит біля будинків місто прибиратиме силами і можливостями комунальних служб. Та містян просять утриматися від викидання подібного сміття. А от прибрати на звалищі чиновники планують змусити самих управлінців, і знову через суд.