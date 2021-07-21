В Україні оголосили штормове попередження. Через зливи та град. Жителів Львівщини попередили про можливі паводки та сходження селевих потоків. Та напередодні стихія вдарила по Кропивницькому. Зірвані дахи будинків, повалені дерева і залиті водою дороги.

За добу в місті впала двотижнева норма дощу. Подробиці у нашому сюжеті.

Повалені дерева, обірвані електромережі, затоплені під'їзди, а на дорогах плавають автівки. Негода тривала кілька годин і лиха наробила чимало. У Кропивницькому буревій повалив три десятки дерев, пошкодив вісім покрівель, а дощ затопив чотирнадцять під'їздів багатоповерхівок.

Віталій Бобіта, начальник відділу інформації ГУ ДСНС у Кіровоградській області:

Вилучено 11 одиниць техніки з ускладнених ділянок доріг у місті Кропивницькому, крім того, сім разів залучалась пожежно-рятувальна техніка на пожежі електрощитових, коротких замкнень без послідуючого горіння та спрацювання автоматичних пожежних сигналізацій.

Євгенія Шустер, радниця міського голови Кропивницького:

Світло вже відпрацювало і оце вже знеструмлені лінії, які займаються вуличним освітленням. Після цього вже заїдуть МЧСники, які розпилять це все деревиння і будуть вивозить.

Вирувала негода і за межами Кропивницького. У Новоархангельську буревій зірвав дахи з десятка будинків, повалив опори ліній електропередачі. Також більше ніж сотня населених пунктів області залишилися знеструмленими.