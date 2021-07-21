У Кропивницькому стихія затопила чотирнадцять під'їздів багатоповерхівок [ Редактировать ]
В Україні оголосили штормове попередження. Через зливи та град. Жителів Львівщини попередили про можливі паводки та сходження селевих потоків. Та напередодні стихія вдарила по Кропивницькому. Зірвані дахи будинків, повалені дерева і залиті водою дороги.
За добу в місті впала двотижнева норма дощу. Подробиці у нашому сюжеті.
Повалені дерева, обірвані електромережі, затоплені під'їзди, а на дорогах плавають автівки. Негода тривала кілька годин і лиха наробила чимало. У Кропивницькому буревій повалив три десятки дерев, пошкодив вісім покрівель, а дощ затопив чотирнадцять під'їздів багатоповерхівок.
Віталій Бобіта, начальник відділу інформації ГУ ДСНС у Кіровоградській області:
Вилучено 11 одиниць техніки з ускладнених ділянок доріг у місті Кропивницькому, крім того, сім разів залучалась пожежно-рятувальна техніка на пожежі електрощитових, коротких замкнень без послідуючого горіння та спрацювання автоматичних пожежних сигналізацій.
Євгенія Шустер, радниця міського голови Кропивницького:
Світло вже відпрацювало і оце вже знеструмлені лінії, які займаються вуличним освітленням. Після цього вже заїдуть МЧСники, які розпилять це все деревиння і будуть вивозить.
Вирувала негода і за межами Кропивницького. У Новоархангельську буревій зірвав дахи з десятка будинків, повалив опори ліній електропередачі. Також більше ніж сотня населених пунктів області залишилися знеструмленими.
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