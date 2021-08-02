Польща видала візу Христині Тимановській [ Редактировать ]
Польща видала гуманітарну візу білоруській легкоатлетці Христині Тимановській. Напередодні спортсменку відкликали зі змагань у Токіо і, за словами дівчини, силоміць повезли до аеропорту, аби відправити в Мінськ.
Усе це сталося після того, як вона поскаржилася на тренерів національної збірної. Тимановська відмовилася сідати на рейс і звернулася до японської поліції.
Нині Польща обіцяє дівчині притулок і допомогу в продовженні спортивної кар'єри. Тренери Тимановської стверджують, що відкликали її зі змагань через емоційний і психологічний стан легкоатлетки.
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