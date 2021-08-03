За весь час пандемії в Україні захворіли майже два мільйони триста тисяч осіб

827 хворих на коронавірус додалося в Україні. Це втричі більше ніж напередодні. За даними МОЗу, від ускладнень недуги померли 26 людей. В той же час інфекцію подолали понад півтисячі пацієнтів.

Традиційно найбільше підтверджених діагнозів у столиці 198. Також лідирують за темпами захворюваності Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина. Загалом, за весь час пандемії в Україні захворіли майже два мільйони триста тисяч осіб.