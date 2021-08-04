Уряд говорить про зниження тарифів на електроенергію. Деякі ЗМІ твердять, що з гривні шістдесяти восьми до гривні двадцяти копійок за кіловат годину (1,68 - 1,2 грн/кВт.годину). Також повідомляють, що один з пропонованих способів досягти такої ціни - змусити операторів електромереж знизити витрати на ремонт застарілого обладнання і так зекономити до 6 мільярдів доларів за рік. Урядовці ж і офіс Президента обіцяють, що підвищення цін на електрику не буде, а визначитися з тарифами планують до Дня Незалежності.

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Міністерство економіки України опублікувало середню ціну на бензин і дизельне пальне. Так середня вартість 1 літра бензину становить 26 гривень 86 копійок, а літр дизельного пального - 22 гривні 24 копійки. Враховуючи граничні націнки встановлені урядом, максимальні ціни на пальне: 31 гривня 86 копійок за бензин і 29 гривень 24 копійки за дизель. 14 травня поточного року Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і солярку.

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В Україні дорожчає оренда житла. Найбільше зросли ціни на малогабаритні квартири. З початку липня оренда житла подорожчала на 10-15%. Наразі у Києві однокімнатну квартиру з дизайнерським ремонтом можна орендувати за 14-16 тисяч гривень на місяць, така ж квартира у Харкові обійдеться в 7-9 тисяч, а у Львові оренда коштуватиме 8 тисяч гривень на місяць. Втім, на початку липня в столиці таке житло можна було зняти в середньому за 9 тисяч гривень. Загалом однокімнатні квартири подорожчали на 13% у порівнянні з липнем минулого року.

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У разі нового локдауну уряд України пообіцяв надати субсидії тим регіонам, які опиняться в червоній зоні. Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики. Там зазначили, що середній місячний розмір субсидії становить 290 гривень. Тож з настанням опалювального періоду сума буде перерахована автоматично. Утім з травня охочі отримувати державну допомогу мають переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців.