Через мутацію "Дельта" поширення коронавірусу пришвидшилося вдвічі. Заявили науковці американського університету Джонса Гопкінса.

Якщо у 2020 вірус у світі підхопили 100 мільйонів людей. То у 2021 через "Дельту" така ж кількість інфікувалася протягом півріччя.

У ВООЗ закликають багаті країни відмовитися від третьої дози для своїх громадян, натомість допомогти біднішим країнам отримати щеплення хоча би двома дозами, аби так вакцинувати щонайменше 10 відсотків світового населення.

Нагадаю, за майже два роки пандемії коронавірусом у світі заразилися 200 мільйонів менше трьох відсотків населення в світі. Понад чотири мільйони померли. Для порівняння, під час "іспанського" грипу 100 років тому інфікувалися 500 мільйонів. Померли, за різними підрахунками, від 17 до 50 мільйонів.