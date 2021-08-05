1052 випадки ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Померло 25 пацієнтів, більше пів тисячі одужали. Найбільше інфікувань у Києві, а також Одеській та Запорізькій областях зазначили в МОЗі. Зростає кількість "тяжких" хворих.

За тиждень на 17 відсотків. При цьому, темпи вакцинації населення одні з найнижчих у Європі. Підрахували у Київській школі економіки. Тож дослідники не виключають нового спалаху коронавірусу. Щонайменше за два тижні.