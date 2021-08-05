В Україні зростає кількість "важких" випадків COVID-19 [ Редактировать ]
1052 випадки ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Померло 25 пацієнтів, більше пів тисячі одужали. Найбільше інфікувань у Києві, а також Одеській та Запорізькій областях зазначили в МОЗі. Зростає кількість "тяжких" хворих.
За тиждень на 17 відсотків. При цьому, темпи вакцинації населення одні з найнижчих у Європі. Підрахували у Київській школі економіки. Тож дослідники не виключають нового спалаху коронавірусу. Щонайменше за два тижні.
по теме
Третій етап клінічних випробувань вирішили проводити за кордоном - в Україні і Грузії. Можна уявити, який ґвалт це може викликати в соцмережах, загалом у суспільстві цих держав. Але пов'язана така необхідність не з небезпекою препарату і бажанням перевірити його на жителях інших країн
Найбільше інфікувань у Києві, майже 200, а також на Донеччині та Одещині, повідомили в МОЗі
Працювати хочуть дозволити лише провакцинованим співробітникам шкіл, підприємств громадського харчування, транспорту, комерційних та комунальних структур
Раніше, у МОЗі зазначили, що у разі погіршення епідситуації працювати дозволять лише школам, де вакциновано не менше 80 відсотків учителів
Через нові, більш агресивні, штами коронавірусу "дельта" і "лямбда" в Україні знову можуть посилити обмеження. І якщо сьогодні вся країна ще "зелена", то вже завтра, не виключають чиновники - можемо опинитися у жовтій
В авторитетному медичному журналі "Ланцет" опублікували дослідження, в якому вчені дійшли висновку, що Ковід передається переважно повітряним, а не крапельним шляхом. А це означає, що інфекція поширюється через повітря на десятки метрів