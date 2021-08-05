Україні обіцяють нову хвилю коронавірусу на початку вересня [ Редактировать ]
І вперше майже за останні два місяці ковідна статистика перетнула психологічний бар'єр. На сьогодні маємо більше тисячі нових хворих. Тих, хто одужав, удвічі менше, померли 25.
В Київській школі економіки прогнозують на початок вересня спалах хвороби. В зоні ризику Дніпропетровська, Одеська, Донецька та Житомирська області. Там вже зростає кількість госпіталізацій.
А у курортному Моршині за півтора місяця жодного випадку ковіду. Тут триває пілотний проект з імунізації і вже щепилося 65% дорослого населення. Тож, в МОЗі закликають вакцинуватися. За минулу добу уколи отримали майже 160 тисяч українців.
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