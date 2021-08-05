На кордонах України ввели нові коронавірусні правила [ Редактировать ]
"Дельта" атакує. Офіційно цим штамом в Україні захворіли вже півтори сотні українців. Більшість хворих на Волині, Одещині, Тернопільщині, Чернівцях та в столиці.
І саме через швидкі темпи поширення "Дельти" відсьогодні при перетині українського кордону - діють нові правила. Більш жорсткі вони для тих, хто повертається з Індії та Росії. Самоізоляція обов'язкова!. Навіть якщо ПЦР-тест - негативний.
Юлія Коршенко сьогодні весь день чатувала на пасажирів в аеропорту Бориспіль. І готова розказати про їхні враження від нововведення.
Самоізоляція після перетину кордону повертається. Відтепер усім, хто прибуває в Україну - треба відсидіти вдома 14 днів. Від самоізоляції звільнені діти та підлітки, ті, хто виїхав за кордон до 4 серпня. І навіть ті, хто має на руках довідку про 1 дозу вакцини. А для іноземців потрібно надати один із документів: сертифікат про вакцинацію або ПЦР тест, зроблений в Україні.
Олександр Прищепа, начальник відділу організації прикордонного контролю:
Для громадян України та іноземців які прибувають на територію України буде застосовуватись питання самоізоляції. За допомогою мобільного застосунку. Що стосується іноземців і осіб без громадянства які прибувають на територію України з дотримання вимог що стосується наявності страхового полісу, наявності ПЛР-тесту або сертифікату вакцинації - данні особи або іноземці звільняються від самоізоляції.
Виняток у цьому правилі ті, хто повертається із Росії та Індії. Йдеться і про українців, і про іноземців. Навіть негативний ПЦР тест не дасть їм права достроково вийти із самоізоляції.
Олександр Прищепа, начальник відділу організації прикордонного контролю:
Не маючи повний курс вакцинації відправляються на самоізоляцію без права з зняття з неї до 14 днів.
Правила в дії вже відсьогодні. А от як їх сприймають самі туристи і чи є складнощі з перетином кордону - пропоную послухати
Всеволод, турист:
У меня сертификат по вакцнации попросили и все. Никаких проблем не было.
Василій, турист:
Трошки сложно, бо якісь там новшество ввели. Надо український номер телефону вводить, потом поганий сервіс інтернету, і таке получається. Але пройшли.
Ірина, туристка:
Достаточно сложние моменти и вакцинацию и достаточно сложно было. Все перетрусил, все пересмотрели, везде залезли, сто вопросов задали.
Ірина, туристка:
Я провакцинирована еще с марта месяца, но у меня не спрашивали этого. У меня пфайзер две дозы м модерна одна доза.
Артур, турист:
Перетин кордону пройшов без проблем єдине те що попросили це паспорт, і спросили чи не вакциновані ми і чи ж ПЦР-тест на руках і все.
Нові правила діють і для тих, хто прибуває з окупованих територій. Вони зобов'язані встановити додаток Вдома та піти на самоізоляцію на 10 днів. Після негативного ПЦР-тесту - самоізоляція закінчуєтсья.
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