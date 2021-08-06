Ізраїль тестуватиме в Україні нову вакцину від COVID-19

Третій етап клінічних випробувань вирішили проводити за кордоном - в Україні і Грузії. Можна уявити, який ґвалт це може викликати в соцмережах, загалом у суспільстві цих держав. Але пов'язана така необхідність не з небезпекою препарату і бажанням перевірити його на жителях інших країн