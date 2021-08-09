Коронавірус в Україні: за добу виявили 300 нових заражень [ Редактировать ]
В Україні за добу виявили 300 нових заражень Ковідом. П'ятеро людей померли. Чотири сотні інфікованих ушпиталені. Найвищі показники захворюваности в Києві, на Одещині, Тернопільщині та Вінниччині.
За весь час пандемії коронавірусом заразилися понад два мільйони 250 тисяч українців. А щепилися майже чотири мільйони 130 тисяч громадян.
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